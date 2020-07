Setomaa ülemsootska: setod on määratlenud end põlisrahvana, selle eitamine on solvav 

Setod, Eesti ja Venemaa põlisrahvana, pole seadnud enda ambitsiooniks läbi enesemääratluse jõuda omariikluseni. Selleks puudub nii võimekus kui ka vajadus. Küll aga soovivad setod teostada oma põhiõigusi ning hoida oma keelt, kultuuri, traditsioone ning olla mitte ainult oma kultuuri hoidjad vaid olla ka oma kultuuri loojad. Paraku on see võimalik ikkagi toetudes oma keelele ja traditsioonidele. UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud seto leelot on päris kummaline kuulata eesti keeles ja päris raske elavana hoida kui pole keele ega leelo oskajaid, elusaid kultuuri kandjaid.

Põlisrahvastel on õigus enesemääramisele. Sellest õigusest tulenevalt määravad nad vabalt oma poliitilise staatuse ja suunavad vabalt oma majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut. Ja see õigus ei ole kuidagi ajaliselt piiritletud. Selles kontekstis pole üldse määrav, millal võeti kasutusse meie rahva kohta nimetus seto rahvas ning ei oma mingit tähendust, kuidas seda rahvast kutsuti 100, 200 või 500 aastat tagasi.

Ekslik on teie arvamuses väide, et “Setod ei ole kategoriseeritavad ’põlisrahvana’ eestlastele vastanduvalt. Tegemist on paikkondliku päritolu määratlemisega”. Tänapäevases enesetunnetuses ei ole võrdsed mõisted eestlased, kes elavad endises Petseri maakonnas ja setod. Tegemist ei ole pelgalt paikkondliku päritolu määratlusega vaid just põlisrahvana eestlastele vastanduva mõiste ja tunnetusega. Setod ei ole setod mitte sellepärast, et nad on Petserimaal elavad eestlased vaid nad on setod sellepärast, et neil on eestlastest erinev keel, erinevad rahvalaulud, erinevad kombed, erinevad rahvarõivad, erinev usk, erinev ajalugu, erinev arhitektuur jne.

Väidate oma arvamuses, et „Erialateadlastel ei ole ühest seisukohta, kas setod on territooriumi algsed asukad või hilisemad sisserändajad Lõuna-Eestist.” Aga see ei oma mingit tähendust põlisrahvaks olemisel omal maal. Kõik rahvad on tegelikult pärit kuskilt mujalt ja nii kaua kuni ei tule ühtegi rahvast, kes ütleb, et ta on Setomaa algne asukas, näitab senine meie teadmine, et viimane järjepidevalt sellel maal elanud põlisrahvas on seto rahvas. Ja kirjalikult on kinnitatud, et vähemalt üks minu esivanematest – Semjon sündis Setomaal 1753.aastal ja oli ristitud õigeusku ning kirja pandud kirikuraamatutesse. Kui keegi tahab ümber lükata setode õigust olla põlisrahvas Setomaal, siis peaks seda kuidagi tõendama või see „õige põlisrahvas“ peaks sellest vähemalt teada andma.

Setod ei vaja oma maa põlisrahvaks olemiseks kellegi tunnustamist, piisab enesemääramisest. Ja seda on setod teinud. Vene Föderatsioonil ja Eesti Vabariigil tuleb lähtuda ainult ÜRO Põlisrahvaste õiguste deklaratsioonist ning tagada setode, kui põlisrahva, õiguste realiseerimine ja kaitse.

Vabandan seto rahva ees, et oma kirja kirjutasin eesti keeles, mitte oma emakeeles aga keele valik lähtus kirja adressaadist.

Kõike head soovides,

Rein Järvelill

Setomaa ülembsootska

Seto Kongressi Vanematekogu liige