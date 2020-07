Eesti uudised Sinivetikas jõuab randa pärast kuumi päevi ja pärituulega Rainer Kerge , täna, 10:01 Jaga: M

MITMEKIHILINE REOSTUS: Plastkarp on inim-, tema all lainetav rohekassinine sodi aga meretekkeline. Sellist pilti nähes vii karp prügikasti ja oota, kuni sinivetikad rannast kaovad. Foto: Kalle Olli

Me oleme õppinud toimetama sääskede, puukide, herilaste, nõgeste, kärbseseente ja rästikute keskel. Asi see siis harjuda suvel randades hulpivate sinivetikatega. Ellujäämine nende kõrval on lihtne. Esiteks: kui kaldavees on paks haisev sinakasroheline lögakiht, ära parem mine ujuma. Teiseks: ära luba (lemmik)loomal seda vett juua, ise ei joo sa seda ju niikuinii, eks. Ja ongi kõik. Kui saatus sind soosib ja tuuled pöörduvad, võib juba järgmisel hommikul olla kodukallas puhas.