20 PUUDUVAT KOHTUALUST: Türgis algas kohtuprotsess Jamal Khashoggi mõrvarite üle 

Ehkki Saudi Araabia ise on kaheksa inimest Khashoggi tapmises süüdi mõistnud (neist viis surma), ei pea rahvusvaheline üldsus saudi kohtumõistmist üldiselt kuigi põhjapanevaks. Riigi ametlik seisukoht, et ajakirjaniku tapnud agendid tegutsesid omapäi Khashoggi toetajaid ei veena. Pealegi toimus kohtuprotsess Saudi Araabias täiesti salastatult. ÜRO erivolinik, kes Khashoggi juhtumiga tegeleb, kinnitab, et mehe surmas polnud midagi juhuslikku: see oli etteplaneeritud ning vastutavaks on Saudi Araabia võim.