Portugali Vogue saab sarjata vaimuhaiglat kujutava esikaane eest 

Ka nimekas psühholoog dr Katerina Alexandraki avaldas The Guardiani veergudel arvamust, et vaimse tervise esteetika on väga probleemne. "See ei saa kunagi moes olla." Ta toonitab, et naiste ja psühhiaatriaprobleemide ajalugu on pikk ja valuline - teada on sadu juhtumeid, kus hapras vaimses seisus naisi on väärkoheldud.