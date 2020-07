Juhtkiri Juhtkiri | Tõeline ralliriik ohtuleht.ee , täna, 18:57 Jaga: M

Maailma muutnud koroonapuhang pole meie teele veeretanud mitte üksnes uusi väljakutseid, vaid ka võimalusi, millest varem õieti unistadagi ei julgenud. Üks neist on autoralli MM-etapi toimumine septembris Lõuna-Eestis. Vaevalt olnuks see võimalik, kui meie varasem nõrkus – Eesti on liiga väike, et konkureerida suurriikidega, mille turgudel autotootjad tahavad silma paista – poleks muutunud oludes osutunud tugevaks eeliseks. Väikse riigina oleme piisavalt paindlikud, et teha ettevalmistusi ralliks vaid loetud kuudega. Oma osa on sellelgi, et viirusepuhang jäi siin lühemaks ja leebemaks kui mitmel pool mujal.