Ene Pajula | Narrijat ei tohi tõsiselt võtta, arvab mammi 

Nii palju kui mammi teab, on eesti keeles senini kolm põhilist rassinimetust – europiidne, mongoliidne ja negriidne. Negriidne peaks siis ilmselgelt out olema, kuigi karta on, et hiinlastel ja jaapanlastelgi oleks mongoliidse kohta nii mõndagi öelda. Mida siis teha? Jätta üldse nimetamata? Vahel tuleb siiski ette olukordi, kus on vaja neil vahet teha. Näiteks on igal rassil oma eripärane välimus, omad haigused jms. Ja üldse – kuidas rääkida rassirahutustest rasse nimetamata?

Eriti keeruliseks läheb asi siis, kui hakkame parandama aastatetagust sõnakasutust. Nagu Rootsis, kus Pipi Pikksuka raamatust on juba välja roogitud või tahetakse välja rookida Pipi isa, kes teadagi oli neegrikuningas. Juba on kostnud hääli, et seda tuleks teha ka eestikeelses väljaandes.

Millal Astrid Lindgren Pipi raamatu kirjutas? 1945. aastal. Kust pidi tema teadma, et 75 aastat hiljem tunnistatakse tema kasutatud sõna vastuvõetamatuks. Tal polnud vähimatki kavatsust Pipi isa halvustada, vastupidi – tema vanemad olid võimalikest uhkeimad. Ema oli taevas ingliks ja isa neegrikuningas. Sama lugu on tõlkega. Mis sõna oleks tõlkija Vladimir Beekman 1968. aastal pidanud kasutama, kui see raamat eesti keeles ilmus? Afroaafriklane või? Mustanahaline mustade hõimupealik? Mammi ei mõista neid lauljaid, kes on kuulutanud, et nad ei grimeeriks ennast järgmises näosaates enam mustaks. Talle mõjub nende avaldus nii, nagu oleks tõmmu nahk iseenesest midagi häbiväärset. Mammi küll usub, et need maailmamainega muusikud, keda meil järele tehakse, on oma nahavärvi üle uhked ja võtavad meie esinejate sõnavõtte pigem solvanguna.

Uhket ei saa kiusata

Mammi mõtleb ikka oma targale emmele, kes õpetas, et kiusamise vastu ei aita muu, kui selle tähelepanuta jätmine. Kui keegi sõimab sind paksuks, siis nooguta ja ütle, et olen jah paks, ja mis siis? Kiusaja tüdineb kohe ära. Aga mitte siis, kui tönnima pistad või kaebama jooksed, sest siis alles läheb asi huvitavaks.

Mammi kasvas Tallinnas, kunagise Kopli surnuaia vastas. See oli äsja sisserännanud umbkeelsete venelaste piirkond, mida isa kutsus röövlirabaks. Mammi käis juba päris väiksena üksinda poes ja mäletab hästi, kuidas vene poisid talle kambakesi järele karjusid: „Estonka!“ See oli nende meelest sõimusõna. Nüüd võiks mammi nõuda selle sõna käibest eemaldamist, sest see oli selgelt põlastav. Ent vastupidi, ta oli estonkaks olemise üle uhke juba viieaastasena ja on praegugi.

Nii mõtlebki mammi vahel, et olukorrale oleks lihtne lahendus – sõimatagu, napakaid ei saa ära keelata. Aga kui sõimatav on sellest üle – olen jah see või teine ning olen selle üle uhke! Narrijale oleks see suur pettumus, sest tema ju loodabki, et lähed pöördesse, korraldad tema vastu meeleavalduse ja mõned pätid asuvad selle varjus poode rüüstama. Muidugi on asi hullem, kui sõnaline kius läheb üle kehaliseks – ja see oleks juba hoopis teine jutt. Ent nagu öeldud, kes on mammi, et kipub kedagi õpetama. Eriti veel nii suurt ja vägevat rahvast, nagu ameeriklased seda on. Aga noh, unistada ikka võib!