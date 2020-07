Kommentaar Ilo Kippen | Jubedatest autojuhtidest Ilo Kippen, kolumnist , täna, 17:56 Jaga: M

Foto: TEET MALSROOS

Eesti maanteedel esineb üks hirmutav fenomen, millest ma isiklikult pole kunagi kuulnud avalikult räägitavalt, küll aga on lood sellest aeg-ajalt minuni jõudnud tuttavatelt inimestelt, kelle enda või kelle tuttavatega seda juhtunud on. Ma olen alati mõelnud, kas tegu võib ehk olla arusaamatuste või juhustega, aga arvestades, kui palju on neist asjadest kuulda ja kui erinevatest allikatest, tekib kõhe tunne. Nüüd hiljuti kohtusin niisuguse tegelasega ka isiklikult ning võisin veenduda, et kuuldud jutud on liigagi tõesed. Jutt on autojuhtidest, kes maanteedel sõites teiste liiklejate eludega eksperimenteerivad.