Nädala tipud | Monumentaalne möödapanek 

Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 18:02

Konstantin Pätsile püstitatav monument „Riigipea“ Foto: Toivo Tammik ja Vergo Vernik

Kui Estonia teatri lähedusse kerkiva Konstantin Pätsi ausamba kavandile annavad hävitava hinnangu isegi need, kes on seni tuliselt toetanud ideed püstitada esimesele riigipeale pealinna monument, siis ei saa ideekonkursi võidutöö tasemega kuidagi rahul olla. Iseküsimus on, kas visuaalselt parema tulemuse poole püüdlemine on üldse mõistlik, kui ühiskond on kaugel üksmeelest, kas vastuoluline suurkuju vääribki järjekordset ausammast.