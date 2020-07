Vene teatri eksjuht Jaanus Kukk: Aivar Mäe ei survestanud mind Jelena Skulskajat koondama 

Neljapäeval ilmus Postimehes Jelena Skulskaja arvamuslugu, kus ta kirjeldab oma kokkupuudet ahistamisskandaali sattunud Aivar Mäega.

Üks ümberlükkamist vajav väide puudutab Vene teatri endist juhti Jaanus Kukke, kes on praegu perega puhkusel ning kinnitab, et ta ei ole Jelena Skulskaja arvamuslugu lugenud: „Tean, et mingi jamps käib, aga olen teadlikult meediat vältinud.”

Õhtuleht tsiteerib Postimehes ilmunud lõiku, kus Skulskaja kirjutab, et ametlikult likvideeris tema töökoha "Aivar Mäe järglane ja protežee Jaanus Kukk. Lahkumise eel ütles ta mulle, endal silmad kalkvel: „Mul on kohutavalt kahju, et sa teatrist lahkud, ei kujuta isegi ette, kuidas me hakkama saame, sa tegid nii suurepärast tööd! Aga mulle andis käsu Aivar Mäe, ma ei saa seda täitmata jätta. Ma kardan teda!”"

„See oli nii ammu,” tõdeb Kukk, et ei mäleta täpselt, mismoodi koondamine toimus, kuid kinnitab, et mingit survet ei olnud. „Kui me räägime käsuliinist, siis jah, juhatuse liikmele saab käsu anda nõukogu, aga ma ei mäleta, et seda oleks tehtud. Ma isegi ei tea, kas Mäe oli siis veel nõukogus või mitte. Arvan, et see, mida väidab Skulskaja, on vale.”

Postimehes on ka kirjas, et Aivar Mäe või tema esindaja on Kukega ühendust võtnud ja kontrollinud, kas Skulskaja väited vastavad tõele. „Miks peaks Aivar Mäe esindaja minuga ühendust võtnud olema,” ei saa Kukk aru. Täpsustava küsimuse peale, kas advokaat Paul Keres on temaga ühendust võtnud, vastab Kukk resoluutselt „Ei!”.

„Aivariga oleme me rääkinud,” tõdeb ta, kuid ei suuda meenutada, millal viimati.