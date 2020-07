REPORTAAŽ | Ratas korraldas peo, kuniks koroona lubab 

Kiire kontroll nutitelefonist tuvastas, et 1. juulist on lubatud vabaõhuüritused kuni 1000 inimesele. Sellest piirist jäädi lõpuks aga kaugele: iga auto oli kohale toonud vaid inimese või paar, sest IKEAst ostetud toole oli välja seatud umbkaudu 450 ja neistki tuli osad enne kontserti algust kokku korjata, muidu oleks ETVsse tehtav salvestus ei näidanud, et mitukümmend kutsutut kohale ei tulnud.

„Tänasel tänukontserdil astub üles laulja, laulukirjutaja ja muusik Mari Kalkun. Üks minu isiklikest kriisis leitud positiivsetest emotsioonidest on seotud just tema lauluga „Hommikuvalge“. Kui te olete seda muusikapala kuulnud ja teate selle taustalugu, siis on tegu iseenesest kurva laulu ja nukra tundmusega. Samas on selles loos ka võimalus, leebus ja jaatus, et tabanud olukord on küll uus ja ootamatu, aga me kõik saame sellest hoolimata hakkama. Meiega on kõik hästi,“ ütles Ratas kõnepulti astununa.