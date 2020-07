Eesti analüütik USA valimistest: isiklikult pole mul põhjust küsitlustes kahelda 

Lauri Tankleri sõnul näitavad arvamusküsitlused olukorda inimeste hulgas, aga ei näita seisu osariikide kaupa. „Sellest hoolimata ei ole põhjust neis kahelda,“ selgitas analüütik. Tankleri hinnangul näitab praegune seis seda, et Joe Bideni asemel oleks raske leida üldse n-ö paremate võimalustega kandidaati.

„Isegi neli aastat tagasi edestas Hillary Clinton Donald Trumpi umbes samal ajal vaid paari protsendiga,“ meenutas RIA analüütik. Ta lisas, et suur osa Bideni praegusest edumaast on (nagu allolevalt graafikult näha) tõesti koroonakriisi ja protestide tulemus.

Bideni edumaa on suuresti koroonakriisi (algus märtsi keskel) ja George Floydi surmale järgnenud protestide (mai lõpp) tulemus. Graafik arvamusküsitluste keskmisest seisust kuue kuu jooksul. Foto: Real Clear Politics kuvatõmmis

Tankler tõdes, et kui praegu toimuksid valimised, siis nende arvamusküsitluste järgi võidaks Biden. „Trumpi meeskonnal on veel neli kuud aega, et oma seisu parandada või – mida nad püüdsid teha eelmistel valimistel – vastase seisu halvendada.“