Eesti uudised KAS EESTIS ON ÜLDSE PÕLISRAHVAID? Eestlased? Setod? Maausulised? Enesemääratlemine kütab kirgi! Priit Pärnapuu , täna, 12:39 Jaga: M

GALERII

Foto: Kollaaž/Tiina Kõrtsini, Stanislav Moškov

Kas Eestis on põlisrahvaid? See küsimus on päevakajaliseks tõusnud seoses hoopis muu teemaga: kas ja kellel on eriõigus otsustada, milliseid pühaks peetavaid puid ja metsi tohib raiuda. Kultuuriministeeriumis lõimumisvaldkonnaga tegelev Anne-Ly Reimaa leiab, et Eestis polegi põlisrahvaid – seda pole ka eestlased. Selle ala ekspert Oliver Loode aga näeb kõige tugevamaid sisulisi eeldusi põlisrahva staatuse saamiseks setodel, kuid kõne alla tulevad ka haanjamehed ja maausulised.