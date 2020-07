Hiina määras Hongkongi uuele julgeolekuagentuurile karmi ja välismaailma jälestava juhi 

Hiina kommunistliku partei liige Zheng Yanxiong on kõige paremini tuntud seoses 2011. aastal Hiina lõunaosas Wukani külas toimunud protestidega. Tol ajal kritiseeris ta kohaliku partei juhina külaelanikke, et nood rääkisid kaebustest valitsuse asemel välisagentuuride ehk tema sõnul „mõne roiskunud välismaa meediaorganisatsiooniga“. Zheng märkis toona kohalikus telekanalis, et „need organisatsioonid on õnnelikud alles siis, kui meie sotsialistlik maa laguneb“.

Viimastel päevadel on protestide käigus vahistatud sadu inimesi. Uue seaduse abil on juba ametlik süüdistus esitatud esimesele hongkonglasele. Selleks isikuks oli mootorrattur, kes sõitis rühma politseinike vahele ja lehvitas lippu, millel oli sõnum, mis nõudis Hongkongi vabastamist. Teda süüdistatakse eraldumise ja terrorismi õhutamises.

Mitmed juhtivad demokraatiameelsed aktivistid on tegevuse lõpetanud ja üks neist – kunagine üliõpilasjuht ja kohalik seadusandja Nathan Law – Hongkongist lausa põgenenud. Peking ise heitis seadusega kaasneva kriitika kõrvale. Nad ütlesid, et ilmtingimata on vaja kaotada suured protestid – nagu need, mis vältasid mullu Hongkongis suurema osa aastast.