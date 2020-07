Helme-vangerdus raputab Eesti suikunud poliitmaastikku 

Jüri Ratase teine valitsus on ametis oma 15. kuud ja selle turbulentsel algusajal räägiti pidevalt, et just Ratase külm ja tasakaalukas suhtlusstiil on põhjus, miks Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon koos püsib. Tegelikult eksisteeris selle kõrval veel teinegi põhjus: külm ja kalkuleeriv matemaatika riigikogu saalis.