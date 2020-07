Loodusesõbrad: Raplamaal võeti külaelanikele oluline mets maha! RMK: arutasime kõik enne kohalikega läbi 

MTÜ Raplamaa Loodushoiu sotsiaalmeedia postituses süüdistati RMKd ka laste meisterdatud linnukastide hävitamises. Embergi sõnul. „Enne raiet tähistati kõik leitud linnukastidega puud ja need jäeti kenasti kasvama. Töötegijad ei võtnud teadlikult linnukastidega puid maha. Tõenäoliselt on sotsiaalmeedia postituse juures viidatud vanemad linnukastid maha kukkunud juba enne raiet, sest RMK töötaja tuvastas langil, et linnukastid on pehastanud. Kaks uuemat pesakasti võisid tõepoolest teiste puude langetamisel latvadega viga saada- tuleb arvestada, et langetati ikkagi suuri puid,“ selgitas ta ja lisas, et neile teadaolevalt olid pesakastid olnud tühjad ja RMK töötaja leidis langilt või selle kõrvalt kuus puudele kinnitatud pesakasti, mis puudel kenasti alles. Raiealal olid pesakastidega puud tähistatud. Vanemad pesakastid olid kasutuskõlbmatud ja linnupoegadele ohtlikud, kuna rähnid olid neil lennuavad rikkunud.