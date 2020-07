Prantsusmaa valitsus astus ametist tagasi, Macron määras uue peaministri 

Prantsuse presidendi kantselei ütles pärast teadet valitsuse tagasiastumisest, et uus peaminister nimetatakse lähitundidel. Macroni mõtteviisiga tuttav allikas mainis, et Macron ei pruugi Philippe'i taas peaministriks nimetada, nagu vahel on Prantsuse valitsuse ümberkorraldamisel tehtud. Ja nii juhtuski. President nimetas ametisse paremtsentristliku Jean Castex'.

„Édouard Philippe andis täna vabariigi presidendile lahkumisavalduse, mille too vastu võttis,“ teatas presidendi kantselei. Avalduses lisati, et Philippe ja tema ministrid jätkavad valitsuse tööga uue kabineti ametisse nimetamiseni.

Küsimused Édouard Philippe'i ametikoha üle kerkisid juba juuni keskel, kui Macron vihjas, et soovib valida riigis uue kursi, et taastuda edukamalt koroonapandeemiast. Philippe'i asendamine on poliitanalüütikute hinnangul Macroni jaoks suur risk, sest peaminister on rahva seas populaarsem kui president ja võib 2022. aasta valimistel talle tugevaks rivaaliks osutuda. Samas oleks olnud Philippe'i ametisse jätmine problemaatiline, sest see oleks omakorda näidanud Macroni ja tema noore erakonna LREMi jõuetust.