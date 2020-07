President Kaljulaid Saksa ajalehele: me ei oodanud, et oleme ligi 20 aastat digitaliseerimise esirinnas 

Der Tagesspiegeli reporteri Sebastian Christ küsimusele, kas väiksematel riikidel on lihtsam digitaliseerimise väljakutsetega tegeleda, vastas Kaljulaid eitavalt. Tema arvates annaks üldkasutatav digitaalne ID-kaart sarnaseid võimalusi ka suurematele riikidele. Kaljulaid tõdes, et näeb positiivseid arenguid ka Saksamaal.

Samal teemal Maailm FOTOD | Esimene visiit pärast koroonat: president Kaljulaid on Saksamaal Saksamaa eesistumise kohta avaldas Eesti president lootust, et Euroopa suurriik suudab majanduse ergutamise programmiga keskenduda 21. sajandi majandusele ehk rohelisele energiale ja digitaliseerimisele.

Kaljulaid tõdes, et pole sugugi mures selle üle, kui teenused ja tehnoloogiad on sõltuvad mitte-Euroopa riikidest. „Mulle meeldiks väga, kui Tuneesia arveametnikud hoiaksid korras Eesti ettevõtete raamatupidamist. Kui andmete suveräänsus tähendaks, et andmed peavad jääma vaid oma riiki ja keegi teine ei tohi seda näha või kasutada – isegi, kui teiste riikide ettevõtted nõustuksid kõigi turvameetmetega –, siis sellist mõtteviisi ma ei toetaks,“ selgitas Kaljulaid, kes siiski kinnitas, et andmete turvalisus peab olema garanteeritud. President tõdes, et Eesti digitaalse ID puhul on valitsus kinnitanud, et kõik andmed on sisselogimisel krüpteeritud ja kaitstud ning riik nendes ei nuhi.

President mainis, et Eesti digitaalne ühiskond pole turundusvahend, vaid pigem meie eluviis. „Tegelikult kogen ma sageli, näiteks ÜRO julgeolekunõukogu kampaania ajal, et teiste riikide poliitikud ütlevad: „Meil pole õrna aimugi, kus teie riik geograafiliselt paikneb, aga me teame, et te olete võrgus (online).““

Kaljulaid tõdes, et varajane digitaliseerimine oli algusperioodil kõigi jaoks oluline, ent paljud valitsused ei mõistnud seda. „Kui me alustasime oma riigiteenuste digitaliseerimist, olime kindlad, et teised riigid järgnevad meile kolme aasta jooksul. Me arvasime, et kuna oleme väiksed ja kiired, võime olla teistele n-ö näidiseks. Me ei oodanud, et oleme ligi 20 aastat esirinnas,“ sõnas president.