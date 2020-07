Prokurör tahab Laagna tee suuravarii põhjustamises kahtlustatavale noormehele paremat kaitsjat 

Kui Põder sai laupäeva, 20. juuni õhtul kõne, kas ta on valmis Khalilovit kaitsma, võttis ta töö vastu, ent andis kohe teada, et ta võidakse protsessist eemaldada ning nii ka läks.

„Oluline pole siin üksnes see, et advokaatide õiguslikke teadmisi on kontrollitud läbi advokaadieksami, vaid ka see, et advokaatide tegevuse üle on võimalik järelevalve ning menetlejal eksisteerib võimalus vajadusel pöörduda Eesti Advokatuuri poole,“ põhjendas prokurör Põdra protsessist eemaldamise otsust, kuigi seaduse järgi tohib süüdistatavat kaitsta ka jurist.