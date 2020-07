Kert Kingo lasteaedade seksuaalõpetusest: see on eetika- ja moraalinormidega vastuolus 

Kuvatõmmis trükisest Foto: Kuvatõmmis dokumendist

„Mängite sõbraga koos tema kodus. Olete tema toas. Ta näitab sulle oma nokut. Mängige iga olukord mõne lapsega läbi. Võtke enda peale initsiatiivi haarava täiskasvanu või lapse osa. Rääkige lastele, et erinevates olukordades reageerimine on väga individuaalne. Ei ole õigeid ega valesid reaktsioone,“ seisab kirjas illustratiivse pildi all.

Kingo tõi välja veel ühe nõuande, mis rääkis olukorrast, kus võib lasteaias käia laps, kes tunneb juba varajases vanuses, et tema sünniga kaasnenud väline sugu ei ole temale sobilik. Nõuanne soovitab lasteaiaõpetajatel lapsega probleemist rääkida ja tagada ka lapse rühmakaaslaste toetav ja mõistev suhtumine. „Mõned inimesed võivad tunda, et nende keha ei ole nendele õige – nad tunnevad end tüdrukuna, kuigi neil on poisi kehaosad, või vastupidi. See võib olla väga segadusttekitav, mistõttu on väga oluline, et me toetaksime ja aktsepteeriksime inimesi sellistena, nagu nad end tunnevad,“ seisab nõuandes.