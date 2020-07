„VIIES VEERANDAEG“ | VIDEO | Jõesaar: lõin USAs mingil moel läbi korvpallis, kuid mitte õpingutes. See on mu elu suurim kahetsus 

Andres Sõber ja Janari Jõesaar. Foto: Stanislav Moshkov

Miks ei tulnud USA ülikoolides ikkagi kõvemat läbilööki, uurib Sõber. „Arvan, et lõin mingil moel läbi korvpallis, kuid mitte õpingutes. Keskendusin liiga palju korvpallile. Tagantjärele tarkus on see, et pidanuks ikka kooli ära lõpetama. Korvpalli koha pealt sain tegelikult hästi hakkama, kuid õpingute osas kahetsen, et ma ei keskendunud piisavalt palju. See on mu elu suurim kahetsus,“ pajatab Jõesaar.