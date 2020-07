MUGAV ELU PÄRAST ERIOLUKORDA: kas keegi veel kutsub koju koristaja või mõõdab koera aurat? 

Koristusteenuseid pakkuva ettevõtte Moppi.ee Eesti juht Sten-Martin Kreisberg ütles, et märtsi alguses muutus, milliste klientide juurde minna. Reisilt tagasi tulnute kodusid ei koristatud, vältimaks koroonaviiruse võimalikku levimist. Praeguseks on aga töö läinud tagasi vanasse rütmi ja võrreldes eelmise aastaga on koormus isegi suurem. „Teatud püsikliendid, kes lükkasid koristusi edasi, on taas aktiivseks muutunud ja hakanud liikuma, mistõttu tellitakse rohkem ka kodukoristusi,“ märkis ta.