„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Raido Ränkel: olin täielik õpipoiss, aga rahvas küsis ikka autogrammi. See oli lahe! 

Saatejuht Mart Treial uuris Ränkelilt, mis mõtteid tekitas esimene talv laskesuusatajana. Kui vaimselt rusuv oli peaaegu igal võistlusel olla 90+ kohtadel? Kas ta on alavahetusest kahetsenud? Või hoopis seda, et varem püssi selga ei võtnud? Mille poolest erineb laskesuusamaailma murdmaa omast?

Miks ei täitunud Mati Alaveri sõnad, et Ränkelist saab suusamaailmas esikümnemees? Milliseid ohverdusi ta on tippspordi nimel pidanud tegema? Kuidas (laske)suusatajatel napsutamisega lood on? Mis teda jätkuvalt tippspordi juures hoiab? Kas abikaasa pole ütelnud, et „aitab, Raido!“?