Kas ka sina kannatad rauapuuduse all? 10 sagedast häda, mis sellele viitavad! 

Juuste väljalangemine. Rauapuudus (eriti, kui see areneb kehvveresuseks) võib põhjustada juuste väljalangemist. See on seotud hapnikutranspordiga: kui karvanääpsud piisavalt hapnikku ei saa, lähevad nad puhkeasendisse ning langevad välja. Siiski ei tasu juuste välja langemist kohe seostada rauapuudusega, kui see just drastiliselt viimasel ajal suurenenud ei ole. On tavapärane, et inimesel langeb iga päev umbes 100 juuksekarva.