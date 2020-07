KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 11 miljonit diagnoositud nakatunut ja 524 000 surma. Kim Jong-un kiitis Põhja-Korea tegutsemist 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 837 189. Eile tuvastati riigis lausa 57 236 uut nakatunut. Viirus levib USAs väga kiiresti – viimase kaheksa päeva jooksul on uute juhtumite arv ületanud 40 000 piiri ja viimasel kahel päeval on teatatud enam kui 50 000 uuest nakatunust. Enim lisandub nakatunuid Florida, California ja Texase osariigis.

100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 19 riiki: Brasiilia (1 501 353), Venemaa (661 165), India (627 168), Hispaania (297 183), Peruu (292 004), Tšiili (284 541), Suurbritannia (283 757), Itaalia (240 961), Mehhiko (238 511), Iraan (232 863), Pakistan (221 896), Türgi (202 284), Saudi Araabia (197 608), Saksamaa (196 717), Lõuna-Aafrika Vabariik (168 061), Prantsusmaa (166 378), Bangladesh (153 277), Kolumbia (106 110) ja Kanada (104 772). Lisaks on veel 11 riigis tuvastatud üle 50 000 nakatunu. Suurbritannias muudeti metoodikat, mistõttu vähenes tuvastatud koroonajuhtumite koguarv 30 302 võrra.

Brasiilias tuvastati eile 47 984 ja Indias 21 948 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Lõuna-Aafrika Vabariigis (8728), Venemaal (6760) ja Mehhikos (5681). Koroonaviirus levib jätkuvalt hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku 2,44 miljonit nakatunut ja uusi juhtumeid lisandub ülejäänud maailmaga võrreldes aeglaselt. Probleemseim riik on Venemaa.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 131 485. Eile lisandus 687 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 1277 ja Mehhikos 741 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Brasiilia 61 990 ohvriga. Neile järgnevad Suurbritannia (43 995), Itaalia (34 818), Prantsusmaa (29 875), Mehhiko (29 189), Hispaania (28 368), India (18 225), Iraan (11 106) ja Peruu (10 045). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 27 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 192 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (661 165/9683), Rootsi (70 639/5411), Soome (7241/328), Leedu (1825/78), Läti (1122/30).

Kim Jong-un: Põhja-Korea viiruse käsitlemine on „särav edulugu“

Põhja-Korea liider Kim Jong-un kiitis meetmeid, mida riik koroonaviiruse vastu võitlemisel kasutas. Poliitbüroo kohtumisel ütles diktaator, et riik „on hoidnud stabiilset situatsiooni ja takistanud pahaloomulise viiruse sissetungi“. Ta lisas, et riik peab endiselt püsima „maksimaalsel valvel“ ega tohi epideemiavastasel rindel puhata.