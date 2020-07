Helir-Valdor Seeder: EKRE ülbus viib lõpuks valitsusest välja löömise ja valijate kaotamiseni 

Seederi sõnul on tõenäoline, et Isamaa neelab mingi hetk EKRE alla ja lisas, et tegelikult ongi EKRE juba sinna suunda muutumas.

Küll aga heidab Isamaa juht konkurent-erakonnale ette seda, et nende kiire poliitiline tõus on viinud suurushullustuseni, mis saab neile kindalsti saatuslikuks. „Peab tajuma, et ei saa platsil üksinda mängida,“ ütles Seeder ja märkis, et lisaks koalitsioonist välja löömisele ei meeldi pikas perspektiivis selline ülbus ka valijatele.