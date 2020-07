Aserid: Laagna tee õnnetuse kajastamine rahvuse vaatenurgast õhutab vaenu 

"Viimasel ajal on ajakirjanduses põhjendusega lahatud traagilisi sündmusi Laagna teel. Algselt on uudised leidnud objektiivset kajastust liiklusseaduse rikkumise ja igapäevase liikluskultuuri vaatenurgast. Paraku on viimased loo kajastused liikunud aga suunas, mis ei saa olla kuidagi aktsepteeritavad ja on omakorda toonud kaasa ohu põhiseaduses toodud alusväärtustele," kirjutab Nijazi Gadzijev.