Ameerika pitsarestoran saatis kliendile haakristi-pitsa 

Abielupaar, kes svastikapitsa sai, sellist disaini palunud küll ei olnud, õieti kukkus neil endil karpi avades „karp lahti“. Jason ja Misty Laska rääkisid kohalikule telekanalile, et järgmisel hommikul võtsid nad restoraniga ühendust, et selgitusi nõuda. Restorani juht kinnitas neile, et tegemist oli töötajate omavahelise naljaga ja pitsa ei pidanud kunagi ühegi kliendi lauale jõudmagi. Lisaks vallandas ta rumala nalja tegijad jalamaid.