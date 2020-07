Viking Lotto peavõit: mida kõike saaks teha 10,8 miljoni euroga? 

Juba miljon on enamikule meist hoomamatu summa. Mida siis veel 10 miljonist rääkida. Saamaks selgust, kui suure rahahunnikuga on tegu, võib siia võrdluseks kõrvale panna eilse päeva suurima uudise: õnnelik lotovõitja võiks kelleltki toetust küsimata korraldada Lõuna-Eestis MM-rallit tervenisti kaks korda. Ajakirjandusele on korraldajad nimetanud autoralli MM-etapi kuludeks umbes viis miljonit.