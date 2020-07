Advokaat: Aivar Mäe vastu on käivitatud sihikindel hävitamisoperatsioon 

"See on väga hoolikalt läbi mõeldud, väga asjatundlikult ja nutikalt ellu viidud operatsioon. Selle tagajärjeks on ühe ühiskonnas ja oma kolleegide seas lugupeetud inimese maine hävitamine," kommenteeris Keres ERRile.

" Need isikud, kes selle kampaania käivitasid, on meile teada. Meil on teada ka see, kes neid isikuid nõustab."

Advokaat väitis ka, et ajaleht Eesti Ekspress on survestanud allikaid negatiivseid kommentaare andma.

Rahvusooper Estonia nõukogu otsustas neljapäeval peatada peadirektori töölepingu kaheks kuuks.