Juhtkiri | Estonia nõukogu tunnistas probleemi 

Mäe kaheks kuuks peatatud tööleping tähendab, et viirusekriisist niigi räsitud rahvusooper läheb sellest tingitult uuele ebakindlale hooajale vastu küll senise juhita, kuid see on kindlasti parem variant, kui jätta asi õhku rippuma lootuses, et ehk vaibub kära niisamagi ära – igatahes selline looritatud mulje jäi eelmisest koosolekust. Nüüd uurib politsei ohvrite esitatud avaldusi ning uurimistulemustest peaksid vastu vaatama vaid kiretud faktid.

Samas tähendab politsei uurimistulemustele lootma jäämine sedagi, et nõukogu eelistab kõnelda paragrahvide keeles ega hoia käes tundlikumat moraalset kompassi. Samavõrd kummaline on Mäed toetavas ühiskirjas väidetu, et meedias kõlanud süüdistused ei esinda estoonlaste arvamust, justkui ei kuulukski oma lugudega välja tulnud Estonia töötajad tõeliste estoonlaste hulka. Ses valguses on tõesti parem oodata ära politsei uurimistulemused, kuigi selleks, et töötaja teatris end ebaturvaliselt tunneks, ei pea keegi tingimata mingit seadust rikkuma. Küsimus on elementaarses töökultuuris, sest mis ühele on „elurõõm“, võib ohvrile olla alandav töökius.