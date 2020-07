Eike Värk | Kas Noorsooteater III? 

Nukuteateri kunsti on läbi aegade esitatud erinevas eas vaatajale. Eestis on minevikus sageli nukuteatrit samastatud lasteteatriga, kuid loodud on ka kõrgetasemelisi ja menukaid lavastusi täiskasvanutele, alates iseseisva Eesti Riikliku Nukuteatri looja Ferdinand Veike sirmilavastusest „Kuradiveski“ (1961), Rein Aguri legendaarsetest Shakespeare'i näidendite lavastustest („Romeo ja Julia“, „Suveöö unenägu“) 1980. aastatest ning Mati Undi tekstil põhinevast lavaloost „Gulliver ja Gulliver“ (J. Swifti motiividel, 1979 ja 1987), kuni käesoleval sajandil nukulavale jõudnud Nikolai Gogoli teoseni „Mängurid“ Jevgeni Ibragimovi lavastuses (2008) ja tänase teatri repertuaari kuuluva Shakespeare'i komöödial põhinev Soome lavastaja Merja Pöyhöneni nukulavastuseni „Tõrksa taltsutus“ (viimast mina kahjuks ei ole näinud).

Vastukaaluks nutimaailmale

Rahvusvahelisel visuaalteatrifestivalil Tallinn Treff on teatrid maailma eri paigust etendanud põnevaid nukulavastusi täiskasvanud publikule. Nukukunsti adressaadiks on igas eas vaataja, eriti olulised on aga lapsed, kelle jaoks teater on vahetu armastuse, hoolivuse ja märkamise ärataja, vastukaaluks külmale nutimaailmale. Ma ei usu, et teatri nimes kasutatav sõna „nukuteater“ tänapäeval kedagi potentsiaalsetest vaatajatest eemale peletaks. Pigem vastupidi. Nukukunst on mitmekesine ja võimalusterohke. Nukukunsti väljendusvõimalused ning selle loojate leidlikkus ja fantaasia on piiritud ning võluvad publikut.

Nimi „nukuteater“ kannab endas Eesti nukuteatrikunsti järjepidevust ja sisendab turvatunnet, et nukuteater on meil olemas, on au sees, et nukuteatrit armastatakse ja oodatakse. Sõna „nukuteater“ kaotamine võib tekitada aastakümneid sellele teatrikunsti alale pühendunud inimestes ebakindlust ja kartust, et aastakümnete pikkune nukukunsti traditsioon ja järjepidevus võib hääbuda.

Kas nukukunst on ohus?

Ajaloolises plaanis seostub nimi Eesti Noorsooteater eelkõige sõnalavastusteatriga, draamateatriga, kuigi aastatel 1935–1944 tegutsenud Eesti Draamateatri (aastani 1937 Draamastuudio) Noorsooteatri repertuaaris olid aastast 1936 nukulavastused, samuti tegutses nukutrupp peamiselt Tallinna Töölisteatri (Väiketeatri) alusel loodud, aastatel 1944–1948 tegutsenud Eesti NSV Riiklikus Noorsooteatris, nimetatud ka Noorsooteater I või esimene Noorsooteater. Voldemar Panso 1965. aastal asutatud sõnalavastusteater kandis kuni aastani 1989 nime Eesti NSV Riiklik Noorsooteater, seejärel Eesti Noorsooteater ja aastast 1994 Tallinna Linnateater. Teater on tuntud ka kui Noorsooteater II või teine Noorsooteater.

Minu kui teatriuurija jaoks on järjekordse teatri nimetamine Eesti Noorsooteatriks eksitav. Kas tulevikus hakkavad teatriuurijad nimetama meie ajalooliste traditsioonidega nukuteatrit Noorsooteater III või kolmas Noorsooteater?