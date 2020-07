Seisukoht Seisukoht | Eesti kui rallimaa Kristjan Roos, Linnalehe vastutav toimetaja , täna, 17:01 Jaga: M

Valitseva maailmameistri Ott Tänaku näol on Eestil olemas sangar, kes väärib õigust oma rahva ees võistelda teiste maailma ässadega. Foto: Andres Varustin

See, et Eestis tänavu autoralli MM-i etapp korraldatakse, on nii märgiline sündmus, et ei jäta vist kedagi külmaks.