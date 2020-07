Mikk Pärnits | Loodushoid ja feminism peavad ellujäämise nimel koostööd tegema 

Mu jaoks ei käi rahvusriik ega loodushoid kokku nii, nagu ei käi kokku rahvusriik ega feminism. Rahvusriik põhineb ideel, et kätte võideldud maa-ala kuulub seal elavale enamusele ning eksisteerib enamuse elukäigu edendamiseks. Nii peidab rahvusriik kui ka igasugused totalitaarse mekiga lapsmeeste riigid endas tõdemust, et nii naine kui ka männipalk peab olema Suure Isa kontrolli all. Meil on selle sümboliks "isamaa". Isamaa silti kasutatakse siis, kui riik tahab jõudu demonstreerida. "Emamaa" öeldakse siis, kui ollakse mingi surutise all ja tahetakse elanikes haletsust ja ohvritunnet stimuleerida.

Siin jõuame punktini, kus taas pead tõstva fašismi tööriistadeks on võtta kontroll naiste ja laste üle (keelata abort, keelata lastel psühholoogilise abi otsimine, keelata samasooliste vahelised abielud) ning hoida ressurss teatud ideoloogia sees. Rahvuslus ei salli alternatiive, sest rahvuslus põhineb patriarhaatlikul mehe egol. Ei mingeid rivaale, eks. Ka sina oled rahvusriigi ressurss ja iga kord, kui sind pannakse tundma patriootlikkust või kandma Eesti sümboleid, siis oled sa põhimõtteliselt bränditruu. Iga riik on omamoodi firma, lipp on logoks ja kodanik on tarbijaks.

Eesti natsipõhi on kõva ning üks selle tugisammastest on igasugune etno ülistamine. Ka Muhu muster on omamoodi fašismi logo, vastupanu maailma edasiliikumisele ja põgenemine lapselikult romantiseeritud minevikku, mida kunagi ei eksisteerinud. Eestlane pole nomaad ning on tugevalt aheldatud maa külge. Need pole sul juured, vaid ahelad. Siit võib vaadata ka rahvuslaste püüdeid pugeda looduskaitsesse.

Naisi ja metsa vaadatakse kui meeste omandit

Autoritaarne riigikord ütleb, et selle otsustab tugevam. Maa ning kõik selle peal asuv kuulub Isale. Tegu on tuhandeteaastase kristliku ideoloogia viljaga, mille järgi kõik eksisteeriv on inimesele ärakasutamiseks, kuna inimene on isasele Loojale lähedaseim. Naine ning mäger on suhteliselt samal pulgal, sest troonil on vaid üks ja see on mees. Naine on selle ideoloogia järgi vähemtäiuslikum ning peab alluma mehele. Loodushoid ja feminism on üksteisele äärmiselt sarnased liikumised, mis peavad lähitulevikus hakkama ellujäämise nimel ja rahvusluse vastu koostööd tegema.

Enamus fašistliku suunitlusega riik-liikumisi omavad endas mingit religioosset tuuma, mille järgi on nende käitumine kõige õigem ja ka nende jälkused on õigustatud Universumi Kuninga (isafiguur) mandaadiga. Vahel tundub aga selline pruun löga liiga läbinähtavana. Nagu nüüdsel ajal, kui meie natsiparteid üritavad ennast endiselt "salongikõlbulikuks" muuta. Saksamaal valitakse ka "emamaa" taktikat, ehk vajutada inimeste maaläheduse nuppudele ja turustada rahvuslust läbi müstitsismi kanali.

Loodusest tehakse kannatuse sümbol sarnaselt sõjaaegsetele propagandaposteritele, kus noori mehi üritati ärgitada sõjaväkke astuma, ning pildile pandi nuttev ning haavatav näitsik, keda ahistab teise riigi sõdur. Loodus on "süütu", mis sellest, et seda ekspluateerib ja "vägistab" ammuilma omaenda elanik. Kuid kuna naisi ja metsa vaadatakse alateadlikult kui meeste omandit, siis ei tohi selle külge kätt panna teise suguharu mees. "Eesti eest" peavad elu andma nii fosforiit, puit kui ka alamad. Rahvusluse vastuolu seisneb suuresti lojaalsuse ja armastuse nõudmises: sa pead isamaad armastama ja sa pead sellele lojaalne olema. Kuid Suur Isa ei tunne armastust, sest armastus on võõras ja naiselik. Loodus on võõras ja ennustamatu. Is(s)andale meeldib kord: kui nad leiaksid viisi, kuidas emotsioonid ning looduse ettearvamatus minema pühkida, siis nad teeksid seda. Kõik oleks kontrolli all. Armastus oleks refleks nagu kassil, kelle ees krõbuskeid krobistada. Või täiskasvanud inimene, kelle ees lippu lehvitada. Müstiline ühtesulamise tunne, mida sa muidu ühiskonnas ei taju, aga kuna sa oled lapsepõlves saanud ideoloogilist sotsiaalabi, siis saab seda kenasti esile kutsuda.