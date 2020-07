Loomad METSLOOMAD TUNGIVAD LINNA! Aleksei Turovski hoiatab: suure kiskja eest ei tohi ära joosta! Reti Jõerand , täna, 14:02 Jaga: M

GALERII

Zooloog Aleksei Turovski räägib, et kui inimene mõnda metslooma näeb, siis kindlasti ei tohi tema juurde minna või ligi astuda. Foto: Laura Oks

Metsaasukad tungivad linnadesse: viimase pooleteise aasta jooksul on Eesti linnades oma asju ajanud üle 200 metslooma. Miks ometi kipuvad linnakividele kõik need karud ja kitsed, rebased ja põdrad? „Selleaastane varakevad oli ju esmakordne ja eksklusiivne – inimesed olid karantiinis. Nii need tühjad tänavad ja vaikus karud linna meelitasidki,” tõdeb zooloog Aleksei Turovski.