ESTONIA TÖÖTAJATE TOETUSAVALDUS | Aivar Mäe on pühendunud juht. Politseisse on pöördunud ahistamise tunnistajad 

Seoses Eesti Ekspressis esitatud tõsiste süüdistustega rahvusooperi peadirektor Aivar Mäe vastu pöördume avalikkuse poole sooviga avaldada teatrijuhile toetust ning rõhutada, et meedias kõlanud süüdistused ei esinda estoonlaste ega teiste allakirjutanute arvamust.

Aivar Mäe on pühendunud juht ja kolleeg nii Estonias kui ka paljudes teistes kultuuriasutustes.

Oleme veendunud, et tööalases suhtluses tekkinud probleemidele tuleb leida lahendused kohe, sest ausus ja läbipaistvus on iga asutuse, ka teatri funktsioneerimise seisukohast ülimalt oluline.

Kindlasti ei leia me, et ahistamine on kuidagigi aktsepteeritav või nende naiste kogemused on meie jaoks ebaolulised, ent olukorra lahenduseks valitud meetodid pole õiged.

Seni on meedias kõlanud üksnes ühe poole seisukoht ja kontekstist välja rebitud faktid, mis ei ole ajendatud ei tõe jalule seadmisest ega soovist kaitsta oma väärikust, vaid on sihilikult planeeritud rünnak teatrijuhi ja ka Estonia teatri kui institutsiooni vastu.

Kuna me tunneme, et praegu on kõlama jäänud ainult ühe poole kriitika, siis tuleme vastukaaluks anonüümsetele allikatele välja Aivar Mäe toetuseks oma nimega.