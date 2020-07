MÜSTIKA: Botswanas on paari kuu jooksul surnud sadu elevante 

Botswanas elab kolmandik kogu Aafrika elevantide populatsioonist, mis on niigi iga aastaga kahanemas. Riigi põhjaosas Okavango delta lähedal pesitseb umbes 15 000 elevanti. Viimase paari kuu jooksul on piirkonnast leitud üle 350 elevandi korjuse.

Suurbritannias tegutsevasse loomakaitsjate organisatsiooni National Park Rescue kuuluv dr Niall McCann selgitas, et nad teatasid probleemist Botswana valitsust juba mai alguses. Nimelt tegid britid Okavango delta lähedal õhuseiret ja avastasid 169 elevandi surnukehad. Kohalike allikate sõnul oli juuni keskpaigaks see arv enam kui kahekordistunud. 70% korjustest leiti veekogude lähedusest.

Keegi ei tea, miks loomad surevad. „See on massiline suremine sellisel tasemel, mida pole nähtud väga pikka aega. Väljaspool põuda pole ma kunagi sellisest massilisest suremisest kuulnud,“ ütles McCann. Mõned kohalikud väitsid, et nägid elevante ringratast kõndimas, mis on märk neuroloogilisest kahjustusest. „Kui vaadata korjuseid, siis mõni on neist langenud otse näole, mis näitab, et nad surid väga kiiresti,“ selgitas McCall.