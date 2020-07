VIDEO | Helme: me ei kavatse võõrtööjõu lubasid pikendada 

Pressikonverentsil tuli teemaks ka tööjõu küsimus. Ratase sõnul on põllumeestel hirm augusti ees, kui saab läbi võõrtööjõu lubade pikendus. „Neid teemasid me täna arutasime ja arutame veel. Peame muidugi arvestama seda, et meil endil on töötuse määr kõrgem kui eelmisel aastal. Meie huvi on kindlasti ka see, et meie enda inimesed saaksid tööle,“ seletas Ratas ja kinnitas, et valitsus plaanib seda teemat tulevikus veel arutada.