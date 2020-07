Uus-Meremaa tervishoiuminister lahkus kahe koroonajuhtumi tõttu ametist 

Ehkki Uus-Meremaad on koroonaviiruse vastu võitlemisel eeskujuks toodud, pole ka see riik skandaalidest prii. Riigi piirikontrolli ja isolatsioonirajatiste vastuoluline tegutsemine on ootamatult palju kriitikat tekitanud.

„Vastutan täielikult tervishoiuministrina töötamise ajal tehtud ja vastu võetud otsuste eest,“ teatas Clark ja lisas, et nüüd on õige aeg edasi liikuda, sest kohalikul tasandil viirus riigis enam ei levi. Ametist lahkunud tervishoiuminister oli mitme karantiinireegli rikkumise eest surve all – näiteks aprillis esimesel karantiininädalal sõitis ta koos perega randa. Ta on ka varem lahkumisavalduse esitanud, ent kriisi tõttu hoiti teda ametis edasi. Clarki kirstunaelaks saigi väidetavalt eelmainitud olukord, kus lubati kahel naisel varakult karantiinist lahkuda.

Peaminister Jacinda Ardern kinnitas neljapäeval, et võttis vastu Clarki lahkumisavalduse. „On oluline, et meie tervishoiu juhtkonnal oleks Uus-Meremaa üldsuse usaldus,“ mainis Ardern. Ehkki maailma noorimat naispeaministrit ennast on kriiside puhul ohtralt kiidetud, arvavad paljud, et tema kabineti ministrid pole piisavalt pädevad. See on valitsusele septembris toimuvaid valimisi arvestades kindlasti mõttekohaks.