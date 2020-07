FOTOD | Rahvusooper Estonia nõukogu peatas kaheks kuuks Aivar Mäega töölepingu 

Tahan teie kõigi ees vabandada. Vabandada sellepärast, et viimase nädala jooksul on kannatada saanud meie teater, meie kõigi töömeeleolu, ka teie. Vabandan siiralt teist igaühe ees, sest teie kõigi heaolu on minu jaoks väga tähtis ja tunnen, et see on praegusel hetkel kannatada saanud. Mul on siiralt kahju, et teie, minu head kolleegid olete tahtmatult sattunud sellesse keeristormi.