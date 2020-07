Mart Soidro | Jüri Pino peale mõeldes 

Kardan, et elu lõpus ei mäletanud Jüri enam täpselt isegi, kus ta enne vabakutseliseks hakkamist oli töötanud. Õnneks on meile abiks Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna teatmeteos „Verbum creat omnia / Sõna loob kõik” (2004), kus kõik kenasti kirjas:

Päevalehe uudistetoimetuse korrespondent (1991-92), Stockholmi Eesti Päevalehe žurnalist-praktikant (1992), EV Ülemnõukogu esimehe kantselei konsultant (1992), Rahva Hääle poliitikatoimetuse juhataja ja erikorrespondent (1992-93), Postimehe nädalalõpulisa toimetaja (1994-96), Tartu Õlletehase avalike suhete juht (1996-97), Favoriidi toimetaja (1998). Alles siis maabus teenekas ajakirjanik Õhtulehte, kus teda kõige rohkem hoiti ja armastati. Seda töömehe teed põhjalikult puurides märkasin üllatusega, et verisulis nooruk oli Kadriorus juba Arnold Rüütli esimesel valitsemisperioodil. Endal veel ülikool lõpetamata! Hakkas piinlik, et kuus aastat vanemana olen korduvalt hoobelnud sellega, et olin pöördelisel ajal president Lennart Meri esimene pressiesindaja.

Jüri Pino sulest nägi ilmavalgust 4 raamatut. 2003. aasta suvel ilmus Õhtulehes kahasse Karl Martin Sinijärvega 54-osaline järjejutt „Sigalahe suvi”, mis Varraku kirjastuse kaudu 2005. aastal ka laiema üldsuseni jõudis. Ajaraisuromaan, nagu autorid oma teost ise nimetasid. Kuna ma nägin selle valmimise köögipoolt - kirjamehed kirjutasidki seda emma-kumma köögis-, siis objektiivsuse huvides ma pikemalt sellel ei peatuks.

2010. aastal ilmus Pinolt enese- ja ühiskonnakriitiline „Kohatäide”, kus autor kirjeldab oma tööd ja tegematajätmisi Tallinna volikogus. Poliitikahuvilistele oli see kerge pettumus, sest Jüri oli pääsenud küll Erki Noole asendusliikmena volikokku, kuid selle asemel, et tööd murda, oli ta seal kõige suurem puuduja ega esinenud ühegi sõnavõtuga.

Kompositsioonilisest aspektist pean Pino kõige paremaks teoseks kokaraamatut „Sakuska” (2010), kus harrastuskokk jagab nõuandeid, kuidas väärikalt viina võtta ja mida peale haugata. Selles on tunda tõelise meistri kätt! „Teise päeva toidud” (2011) on „Sakuska” mõtteline järg - kuidas teha süüa siis, kui peolaual on riismed, kapis tühjus ning peas valu. Veidi lahjem värk, nagu teisel päeval ikka.

Varalahkunud sõbra ajakirjanduslikule loomingule hinnangu andmisega olen veidi kimbatuses - kõigepealt vajaks see omanäoline, kuid eklektiline kirjasõna süstematiseerimist.

Kuhu ta kõik ei kirjutanud? Isegi väljaannetesse, mida tema sõbrad pidasid põlastusväärseks (90ndatel erootikaajakiri Sexer, hiljem rahva poliitikaleht Kesknädal).