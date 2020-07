KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 10,8 miljonit diagnoositud nakatunut ja 519 000 surma. USA jõudis uue tähiseni  

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 779 953. Eile tuvastati riigis 51 097 uut nakatunut. USA haiguspuhang on taas hoo sisse saanud, sest viimase nädala jooksul on uute juhtumite arv ületanud 40 000 piiri. Enim lisandub nakatunuid Texase, Florida ja California osariigis.

100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 19 riiki: Brasiilia (1 453 369), Venemaa (654 405), India (605 220), Suurbritannia (313 483), Hispaania (296 739), Peruu (288 477), Tšiili (282 043), Itaalia (240 760), Mehhiko (231 770), Iraan (230 211), Pakistan (217 809), Türgi (201 098), Saksamaa (196 324), Saudi Araabia (194 225), Prantsusmaa (165 719), Lõuna-Aafrika Vabariik (159 333), Bangladesh (149 258), Kanada (104 271) ja Kolumbia (102 009). Lisaks on veel 11 riigis tuvastatud üle 50 000 nakatunu.

Brasiilias tuvastati eile 44 884 ja Indias 19 428 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Lõuna-Aafrika Vabariigis (8124), Venemaal (6556) ja Mehhikos (5432). Koroonaviirus levib jätkuvalt hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,45 miljoni nakatunut ja uusi juhtumeid lisandub ülejäänud maailmaga võrreldes aeglaselt. Probleemseim riik on Venemaa.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 130 798. Eile lisandus 676 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 1057 ja Mehhikos 648 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Brasiilia 60 713 ohvriga. Neile järgnevad Suurbritannia (43 906), Itaalia (34 788), Prantsusmaa (29 861), Mehhiko (28 510), Hispaania (28 363), India (17 848), Iraan (10 958) ja Peruu (9860). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 27 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 192 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (654 405/9536), Rootsi (69 692/5370), Soome (7236/328), Leedu (1818/78), Läti (1121/30).

Trump: ma olen igati maskide poolt

Terviseametnike nõuanded kaitsemaskide kandmise kohta on pandeemia ajal muutunud. Varakult leiti, et neist pole sama palju kasu kui tavahügieenist – pigem julgustati inimesi käsi pesema. WHO teatas viimati, et maskid on hea ja lihtne vahend, mis takistab nakatunud inimesel viirust levitada.