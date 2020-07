Venelased toetasid ülekaalukalt reforme, mis võimaldavad Putinil kauem võimul püsida 

Vene valimiskomisjoni teatel on loetud peaaegu kõik hääled. Selgus, et konstitutsiooniparandust ja seega ka Putini pikemat võimalikku ametiaega riigi eesotsas toetab ülekaalukas enamus ehk umbes 78% hääletajatest. Kui Putin oleks seni võinud valitseda praeguse ametiaja lõpuni ehk 2024. aastani, siis nüüd on tal võimalus kandideerida veel kaheks kuueaastaseks ametiajaks.