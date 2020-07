KRIIS LAIENEB PIIMATOOTMISSE: veerand Eesti lehmadest jääb lüpsmata, kui ukrainlased lahkuvad 

Kuigi valitsus on rahustanud põllumajandusettevõtjaid, et Eestis on umbes 50 000 registreeritud töötut ning hakkama tuleb saada nende, mitte võõrtööliste seast töötajaid leides, siis nii paljuräägitud maasikakasvatajad kui ka teised rasket maatööd pakkuvad ettevõtjad ei näe, et kabinetis idanema hakanud idee põllul kasvama läheks.