Kadai: minu meeskonnast lahkub terviseametist veel üks inimene 

"Ma paraku pean ütlema, et minu meeskonnast on üks lahkuja tänasel hetkel veel. Arvestades, et ma ise lahkun, siis mul on väga raske ka motiveerida inimest mitte lahkuma. Aga ma loodan, et rohkem inimesi ei lahku," ütles Martin Kadai intervjuus "Aktuaalsele Kaamerale".