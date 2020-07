TEISED JÄID PIKA NINAGA: USA krabas endale terve suve jagu koroonavastast ravimit 

Remdesiviri kasutatakse ka ebola viiruse ravis Seni on koroonaviiruse vastases võitluses lootust pakkunud ravim, mis küll koroonaviirusest põhjustatud kopsuhaigust ei ravi, ent aitab märkimisväärselt leevendada selle sümptomeid.

Remdesivir on patenditud, mis tähendab, et seda tohib lääneriikides toota vaid üks ravimifirma, milleks on Ameerika ettevõte Gilead. Ostetud kogus on niivõrd suur, et ülejäänud maailma, sh Euroopa riigid ei saa ilmselt sügiseni remdesiviri hankida, vahendab Euronews.

Ametlikel andmeil kannatab USA koroonaviiruse käes kõige enam. Seal on kokku nakatunud üle 2,7 miljoni ja surnud üle 130 000 inimese. Riigi kõrgeim tervishoiuametnik dr Anthony Fauci hoiatas, et uute nakatumisjuhtumite meeletu tõusuga pole välistatud, et ühel hetkel on riik olukorras, kus iga päev haigestub 100 000 inimest (hetkel jäävad uued nakatumised 50 000 kanti päevas).

Remdesivir ei ole ainus kasulik ravim

Positiivsema poole pealt: Oxfordi ülikooli hiljutisest uurimistööst selgub, et koroonaravis võib vägagi edukas olla steroidravim deksametasoon. Ravim on suhteliselt odav ja väga levinud.

Deksametasoon aitab just tõsises ohus koroonapatsiente, kes peavad haiglates hingamisaparaadi all olema. Nende surmariski vähendas ravim 40 protsendilt 28 peale. Lisahapnikku vajavate patsientide surmarisk langes 25 protsendilt 20 peale. Võrdluses remdesiviriga ei ole tõendeid, et remdesivir Covid-19 sümptomite leevendamisele vaatamata elusid päästaks.