Suur seksipidu jääb koroona tõttu ära 

Kus festival toimuma oleks pidanud, seda korraldajad avalikult välja ei kuuluta, ent briti väljaandele Metro teadaolevalt pidi see olema kusagil Worcestershire'i krahvkonnas Inglismaal. Festivali korraldajad leidsid, et poole vinnaga pole üritust samuti mõtet ette võtta, seega tundus mõistlikum see üldse ära jätta. Suurbritannias levib koroonaviirus endiselt üsna jõudsalt ning kuigi erandkorras võivad üksi elavad inimesed nüüd mõne teise majapidamisega „toetavaid suhteid“ luua (vahepeal võisid seksuaalselt läbi käia vaid koos elavad paarid), siis svingerite ehk partnereid – sageli mitmeid – vahetavate inimeste pidu kahtlemata selle eriloa alla ei käi.