Juhtkiri | Koroonakriisi tõelised kangelased 

Kuna Kadai lahkus, sest tema sõnul puudus ameti ja valitsuse vahel usaldus, siis kes ja kuidas peaks usalduse taastama? Seda enam, et viirus pole kuhugi kadunud, vaid näitab mitmetes riikides juba praegu taaspuhkemise märke ning keegi ei tea, milline saab olema olukord sügisel uue viirustehooaja alguses. Sotsiaalminister maksis Jürilole 10 480 eurot tulemuspalka, mis vaid kinnitab, et töö kohta ei saanud talle etteheiteid olla ning lahkumasundimine oli poliitiline. Valitsuse tegevus, mille tulemusel viiruse esimese laine järel lahkub järjest ameti kolm tippjuhti, on sedavõrd vastutustundetu, et paneb kujundlikult küsima – ega taheta nüüdisaegse meditsiini asemel teha panust hanerasvaga ravitsemisele?

Küll aga on kõlanud jutte, et Ratas kavatseb tänuüritusel tunnustada iseennastki. Viis, kuidas see õnnis hetk toimuma pidavat, kõlab sedavõrd naeruväärsena, et ei hakka seda kirjeldamagi, kuid Keskerakonna kontor on selle kriisi ajal muidugi juba mitmel korral taktitunde puudumisega hiilanud. Kui peaminister vajab enda premeerimist, siis kummardajad leiab neljapäeviti Stenbocki majast.