Kuninganna suveresidentsi tülitavad end kergendavad matkasellid 

Lossi töötajad panevad inimestele südamele, et nood arvestaksid retke planeerides, et sealkandis ei leidu miilide viisi ühtki avalikku käimlat. Matkarajad ja skulptuuride ümbrus on nüüd täis äravisatud hügieenisalvrätte. Peale selle otsustavad paljud matkajad end kergendada otse raja serval, mis on mitte ainult ebameeldiv möödakäijatele, vaid on ka ohuks matkaliste tervisele. Töötajad paluvad looduse kutsungi korral rajast natuke eemale minna.