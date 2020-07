Eesti uudised Iga ilmaga: ERM ehitas suurima suvelava, mis katusega kaetud Asso Ladva , täna, 16:39 Jaga: M

VIHMA EEST KAITSTUD: ERM rajas Tartu suurima katusealuse vabaõhulava. Foto: Jassu Hertsmann

„Muuseumi sissepääsuala katusealune on kubatuurilt suurem kui Tartu laululava. Rajatud lava on Tartu suurim katusega kaetud vabaõhulava, võib-olla isegi Eesti suurim. Sinna mahub istuma kuni 900 inimest ja tantsuruumi on piisavalt,“ kiidab Kalmar Kurs Eesti Rahva Muuseumist nende uusimat ettevõtmist.