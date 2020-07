Eesti uudised FOTOREPORTAAŽ | USA luuredroonid lendavad eestlaste peade kohal nüüd igapäevaselt! Viljar Voog | Fotod: Martin Ahven , täna, 17:14 Jaga: M

Kuidas MQ-9 Reapter droonid Eestisse jõudsid? Foto: USA õhuvägi

Ameeriklaste mehitamata luurelennukid – kõnekeelselt droonid – üllatavad esmakohtumisel oma mastaapsusega. Piltidelt on lennumasinate suurusest keeruline aru saada, sest nad tunduvad leludena: kuna pilooti drooni mahutama ei pea, meenutavad selle kleenukesed proportsioonid vineerist välja lõigatud primitiivseid mängulennukeid. Tegelikkuses on esmakordselt Eestis baseeruv MQ-9 Reaper aga 11 meetrit pikk ja tiibade siruulatuselt 20 meetrit lai. Ka primitiivsusest on asi kaugel.